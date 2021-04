Juhtkiri | Reisikaaslaseks koroonaviirus 

Kui riik ei saa või ei taha reisimist ära keelata, siis peab tegema muid lisapingutusi, et hoida vaktsineerimiskaitsestki läbi tungivate haigustüvede võimalik kohalik levik kontrolli all. Nii nõuabki terviseamet, et riiki saabujad esitaksid tervisedeklaratsiooni, mis aitaks reisimise tõttu alguse saanud haiguskoldeid lihtsamini hallata. Paraku on põhjustanud too üsna uus nõue soovimatuidki tagajärgi: nimelt venis möödunud nädalavahetusel Tallinna lennujaamas dokumentide kontroll sedavõrd pikaks, et uutelt lendudelt saabujad ei mahtunud enam ruumi äragi, mistap rikuti hajutatusenõuet. Seetõttu on amet soovitanud edaspidi, et elektroonilised deklaratsioonid eeltäidetaks.

Veelgi keerulisem on aga tagada, et reisilt saabujad käituvad pärast seda, kui lennujaama uksed on nende järel sulgunud, ohutult. Välismaalt tulnute testimine on vabatahtlik (õnneks on osa lennuliine nõudmas enne pardale minekut negatiivset testitulemust) ja paistab, et selle abil lühendatav kohustusliku eneseisolatsiooni periood pole alati küllalt tugev motivaator. Veelgi enam – turu-uuringute küsitluse järgi ei püsi veerand nakatunutest ja umbes iga teine lähikontaktne karantiinis.