Politsei otsib võimalikke seksuaalkuriteo ohvreid. Pedofiilias kahtlustatav mees töötas pikka aega Vanalinna Hariduskolleegiumis

Tallinnas kinni peetud varasemalt karistamata Andres on pikaajaliselt töötanud lasteasutuses ning seni kogutud informatsiooni põhjal võis mees selliseid tegusid toime panna juba 1990. aastate keskpaigast alates.

Eesti Ekspress kirjutab, et Andres töötas kuni eilseni Vanalinna Hariduskolleegiumis (VHK) kojamehena. Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja ja kauaaegne juht Kersti Nigesen on õnnetu, et tema vaist nende kooli tubli kojamehe Andrese suhtes osutus tõeks.

Tal oli Andresega kokkulepe, et ta lastele lähedale ei läheks. Miks selline kokkulepe oli, Nigesen otsesõnu selgitada ei osanud. „See on sisetunne. Algusaastatel tal kindlasti selliseid kalduvusi polnud, kuid kuna olen nii kaua koolis töötanud, siis oskasin juba selliseid asju tähele panna.“

„Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga peidetud kuriteoliik, mis tuleb sageli avalikuks aastaid hiljem. Lapsed ei pruugi kohe aru saada, et nendega ei käituta õigesti, kuid mälestus toimunust jääb inimeste sisse kogu eluks. Väga tähtis on, et politseini jõuaks info ka aastatetaguste sündmuste kohta. See võib aidata praeguseid ohvreid ning hoida ära võimalikke uusi kannatanuid,“ ütles politseikapten Reimo Raivet.

„Seni kogutud info viitab sellele, et vabaduses olles võib mees jätkata kuritegude toimepanemist või mõjutada uurimist. Seetõttu taotlesin kohtult kahtlustatava vahistamist eeluurimise ajaks. Kohus nende põhjendustega nõustus ja nii on ta esialgu võetud vähemalt kaheks kuuks vahi alla,“ sõnas kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Arika Almann.



Politsei palub kõigil, kellel on mehe kohta informatsiooni või kelle lapsed on mehega kokku puutunud, anda sellest teada politseile. Samuti oodatakse infot inimestelt, kes on ise pildil oleva mehega lapsepõlves kokku puutunud.