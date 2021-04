KATSE | Millised vananemisvastased kreemid ja seerumid annavad parima toime? 

Silmad on õrn piirkond, kuhu on kortsud väga altid tekkima. Samas ei taha sinna piirkonda suvalist kreemi panna – ikka kõige paremat. Nii jõudsin läbi töökaaslase soovituse just Biotopixi Specific kreemini.

Olen vaevalt 30-aastane, kuid mul on suur mure laubal paiknevate kortsudega. Ilmselt on nii mõnedki neist tekkinud seetõttu, et ma ei tahtnud pikalt prille kasutada (kuigi vajanuksin neid). Siis ma ikka kortsutasin laupa, et paremini näha. Nüüd on asi sedamoodi, et mul on keset laupa ebameeldiv kurjusekorts ning mõned pisemad kortsud. Sõbranna, kes on käinud nägu süstimas, soovitas mul sama proovida. Aga kuidagi ei tahaks süstalt näo lähedale lubada… Seega olen agaralt otsinud vahendit, mis vähendaks kortse – kasvõi ajutiselt.