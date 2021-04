53 INIMESE MÄRG HAUD: Indoneesia allveelaeva vrakk võidakse pinnale tõsta 

„Suure kurbusega pean teatama, et kõik pardal viibinud 53 personaliliiget on surnud.“ Sellise teate esitas pühapäeval avalikkusele Indoneesia sõjaväe ülemjuhataja Hadi Tjahjanto. Tema sõnu toetasid allveefotod, millelt selgus, et Bali saare lähedal sõjaväelistel õppustel viibinud 44aastane allveelaev oli vajunud ligi 850m sügavusele merepõhja ja purunenud kolmeks osaks. Sellise õnnetuse puhul polnud ühelgi pardal viibinud inimesel vähimatki ellujäämisvõimalust.