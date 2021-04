Marianne Mikko | Kuhu jääb naiste arvamus? 

Eesti Rahvusringhääling (ERR) ehk klassikalises mõttes Eesti Raadio ja Eesti Televisioon annavad eetrisse päris palju ühiskonnaelu kajastavaid saateid. Erinevalt kultuuri- või meelelahutussaadetest on just ühiskonnaelu puudutavad saated eetris n-ö prime time ajal. See tähendab sellel kõige magusamal ajal, mil televiisori ees või raadiot kuulamas on kõige rohkem inimesi. Suurima auditooriumi omamine peaks tähendama suurt vastutust.

Meestekeskne ajakirjandusmaastik

Auditoorium pole mitte mingi abstraktne üksus, vaid tal on oma nägu ja tegu. Need on inimesed, kes jagunevad naisteks ja meesteks. Nii ühed kui teised soovivad vaikimisi kuulda-näha samamoodi naisi ja mehi. Mida meie suguõed ja -vennad mõtlevad, mida nad raadioeetris või telepildis peavad vajalikuks meie ühiskonna valupunktide lahendamise puhul alla kriipsutada. Tähtis on, et saatekülalised meid kõnetaksid. Et nad oleksid nii nagu ühiskond üldse – naised ja mehed.

Mitte vähe olulist rolli mängib siin saatejuhi sugu. Pisendamata toimetaja ja produtsendi rolli saate ettevalmistamisel, on ometi just saatejuhi kujul tegemist juhiga, kelle kätes on suuresti nii teema kui ka teemat lahkama kutsutud külalis(t)e valimine. Sisu tootmisel räägivad kaasa loojate huvid ja veendumused, sotsiaalne taust, vanus, maailmavaade ja sugu. Just viimase puhul jääb õhku rippuma suur küsimärk. Soolises mõttes ei vasta ERRi ühiskonnaelu kajastav teleekraan aasta(kümne)te kaupa ühiskonna ootustele. Tasakaalu asemel valitseb suurima vaadatavusega õhtusel eetriajal tasakaalutus. Tahtmata nimetada nimesid, on ometi pimedalegi näha, et saatejuhid on meessoost.

Kuidas on Eesti Raadioga? Rahvusvaheliste uuringute järgi on prime time raadios nii laupäeva kui ka pühapäeva hommik. Kõrva kikitades saame aru, kes eetris oma mõtteid Eesti ja maailma kohta avaldavad. Kes on need meie arvamusliidrid, kelle sõnal on kaalu nagu ka mõju? Tegemist on baritonide, tenorite, sekka ka bassiga. Sopran, metsosopran ja alt ei kuulu reeglina helipilti. Üks või teine kord saatekülalisena esinev naine ei anna kuidagi võimalust väita, et mehed ja naised on võrdselt esindatud.

Autoriteetsemate ja juhtpositsioonil olevate ajakirjanike maitsest ja maailmavaatest oleneb paljuski saate sisu. Meediamaalima maskuliinne ilming väljendub näiteks kaitse- ja julgeolekuteemades. Ka nn naisteteemad võivad meesajakirjaniku arusaama järgi naistest võtta hoopis teise kuju, kui sedasama teemat avaks naisajakirjanik. Eesti ajakirjandusmaastiku meestekesksus ongi asja tuum.

Kelle nägu on juhatus ja nõukogu?