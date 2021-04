FOTOD | Jõgeva alajaamas tekkis põleng, üle 2000 kliendi saavad elektri tagasi alles kolmapäeva lõunaks

"Lõuna regionaalne staap ja Jõgeva valla kriiskomisjon jätkab monitoorimist, kuid ühes ruumis koos istumiseks enam vajadust pole, sest olukord on stabiilne. Osal Jõgevast on vool tagasi, töötab tankla Õuna tänaval ning avatud on kesklinna Grossi ja Maxima pood. Staabi ja komisjoni liikmed jätkavad infovahetust ning on probleemide ilmnemisel valmis kohe uuesti kogunema," teatas päästeamet teisipäeva õhtul.