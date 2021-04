FOTOD | Jõgeva alajaamas tekkis põleng, suur osa maakonnast jäi elektrita 

Kõigepealt alustati kontorihoone kaitsmisega ja sealt inimeste evakueerimisega. Kell 9.47 said päästjad kinnituse, et elekter on välja lülitatud ning asusid alajaama kustutama. Suitsusukeldujad lõpetasid töö kell 10.31, millest alates jätkati üksikute tulekollete otsimiseks konstruktsioonide avamisega.