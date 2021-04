VILISTATI PÕHIKIRJALE? Isamaa sai ühe päevaga 403 uut liiget, keda juhatus pole näinudki!

„Eks siis tuleb seda käsitleda selliselt, et juhatus otsustas ise asuda nende isikute soovitajaks,“ vastab Kokk pärast teist pärimist. Ta siiski lisab, et Süti nimekirjas ei ole kriminaale. „Mis puudutab inimeste tausta, siis nii palju võin öelda, et esimene ring on tehtud ja tegelikult piirkonna otsus kõlab ka selliselt, et meil on palve erakonna peasekretärile kontrollida isikute taust üle, et tuvastada, et ei oleks kriminaalse taustaga isikuid. Et enne registrisse kandmist veelkord teha üks kontroll.“