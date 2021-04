President: loodan, et meie sammudele Venemaa vastu järgnevad ka teised riigid 

"Kõikidel meil on oma kas küberintsident, keemiaintsident, nüüd tšehhidel see intsident. Neid on väga palju ja aeg on ikkagi selgelt öelda, et me näeme nende kõigi vahel seost, me näemegi siin seda Venemaa soovi püüda meid üksteise vastu mängida, lõhestada, näidata, et nad võivad, näidata, et me ei suuda teha midagi enamat, kui taaskord olla sügavalt nördinud," kommenteeris Kaljulaid.