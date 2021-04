Eesti uudised „Maas vedeles ja puudel rippusid mootori plokikaas, stange, näomask… ja palju laste asju.“ Arvo Uustalu , täna 20:55 Jaga: M

GALERII

LEIN: Leinas sõbrad tõid hukkumiskohale küünlaid ja lilli. Foto: Aldo Luud

„Märkasin kõrgel puude otsas mingeid tükke ja seda, et puudel pole latvu. Aga isegi siis ei saanud me veel aru, mis on juhtunud. See tundus kuidagi nii ebareaalne,“ räägib avariikoha läheduses elav naine.