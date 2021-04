Kert Kingo eksnõunik nõuab kohtus Harri Kingolt hüvitist 

„Viive Aasma lahkub omal soovil ministri nõuniku kohalt, kus ta oli tööl poole kohaga, et pühenduda taas täisajaga oma ettevõtte arendamisele,“ teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kommunikatsioonijuht 2019. oktoobris. Aasma on suhtekorraldusbüroo Alfa-Omega omanik. Harri Kingo kommenteeris Aasma lahkumist sotsiaalmeedias, märkides seal, et töösuhte lõpetamisega seotud lood on veidi teistsugused, kui ta ise sellest kirjutab. Nimelt oli Aasma taksofirma Yandex ainuesindaja Eestis ja kasutas oma nõuniku ametikohta ja võimalusi, et luua sellele firmale teistega võrreldes eeliseid, kirjutas Kingo. Nüüdseks on Aasma kaevanud ta kohtusse, nõudes mittevaralise kahju hüvitamist. Tema esindaja, vandeadvokaat Robert Sarv on öelnud, et nõue puudutab halvustavat kommentaari.