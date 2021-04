Kunstnikud näljas pole, aga tasuta supp on ilus žest 

Külmkapp Kuku klubis undab ja väriseb. Klaasist õlled selle sees kolisevad üksteise vastu klirr-klirr. Joogid on külmad, raadiost mängib 90ndate popmuusika ja kõik oleks Kuku klubis just kui vanaviisi, aga samas pole ka. Kõik on kuidagiviisi nihkes, tagurpidi ja imelik. Kuku klubi baaridaam teab rääkida, et soojal supil käivad paljud kunstnikud ning enamjaolt läheb kaubaks lihata versioon. Eriti noorte puhul.

Tasuta sooja supi vastuvõtmine pole baaridaami sõnul niivõrd häda küsimus, kuivõrd kunstnike liidu ilusa žesti hindamine. Pole otsest nälga ning supi näol on tegemist pigem sooja kallistusega keerulisel ajal, mil kõik kannavad maske ning üksteise puudutamine on taunitav.

Supil järel käivad kunstnikud pole eriti suhtlusaltid. Ühel on kiire, teine jällegi ei oska midagi öelda. „Aitäh, homme jälle,“ ütleb üks ja võtab oma supitopsi. Teine jälle tuleb ning võtab kaks topsi, üks on kolleegile. Niiviisi sisse-välja käib liiklus Kuku klubi ukse kaudu.

„Mina kuulen, kuidas kunstnikud teevad tööd. Ja kohtuvad ostjatega, valmistuvad näitusteks. Käivad kuraatoritega jutustamas. Igale poole kuhu vaatan, siis töö käib. Igal pool on põnev, huvitav,“ lausub üks kunstnik. Seejuures ütleb ta, et viimase aasta jooksul hoiavad kunstnikud tõesti rohkem omaette: igaüks on rohkem koos enda ja oma taieste, kui lihast ja luust inimestega.