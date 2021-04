Seisukoht | Kaja Kallas näitas teadusnõukojale koha kätte 

Nüüd siis sarnane avaldus Kaja Kallaselt, kes valdab erinevalt teadlastest ja erialaspetsialistidest ka suurt pilti ja teeb otsuseid sellest lähtudes. Et asi aga segasem oleks, põhjendas Kallas samas riigi ennaktempos avamist mitte teadmistele või faktidele tuginedes, vaid hoopis tunnetusega, et suvel peab inimestel enne uute koroonalainete tulekut hingetõmbeaeg olema. Pole vist mõtet meenutada, et mitte väga ammu ähvardas Kallas rahvast suvest ilmajäämisega.