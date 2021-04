Avalik kiri Tanel Kiigele | Miks peab inimene mõnes haiglas mahajäetuna surema? 

Me ei soovinud islami nutukoori ega Aafrika pulmi koos nutunaiste, trummide ja muu palaganiga. Me soovisime oma ema, vanaema, vanavanaema ja ämmaga hüvasti jätta. Vanemõde ütles lapselapsele, et ega ta surema hakka, läheb hooldekodusse, siis näete teda. Minule ütles vanemõde aga, et peab teistele patsientidele ka mõtlema. Enamus Eesti rahvastikust teab 2+2 reeglit ja et COVID vajab nakatamiseks 20 minutit. Keegi meist ei oleks teisi patsiente musitama hakanud ega lobisema tühjast-tähjast.