Eesti uudised ISAMAA E-HÄÄLETUSE ERIJOONED: 1940ndatel sündinud liikmed hiilgavad Seedrit toetades arvutiteadlikkusega Priit Pärnapuu, Marvel Riik , täna 16:09

USKUMATU JUHT! Iga neljas Isamaa liige, kes on sündinud 1940. aastatel, seadis sammud Isamaa kodulehele, sisestas lisaks oma nimele ka näiteks piirkonna ja e-posti aadressi ja hääletas juhatuse volituste pikendamise poolt ehk andis heakskiidu Helir-Valdor Seedri tööle. Foto: Kollaaž (Ilmar Saabas / Ekspress Meedia, Daisy Lappard)

Isamaa erakonna juhatuse volituste pikendamiseks korraldatud e-hääletusel torkab silma, et iga neljas erakonnaliige, kes on sündinud 1940ndatel, hiilgab kiiduväärse arvutiteadlikkusega. Eakate hordid suundusid reipal üksmeelsel marsisammul Isamaa kodulehele, et hääletada senise juhatuse poolt. Millises eas ja millal liitunud valijad toetasid senist esimeest Helir-Valdor Seedrit ja tema kaaslasi kõige innukamalt, saab näha graafikutelt. Ent ka Isamaa liikmed ise tunnistavad, et e-hääletuse korraldamine sisaldas hulgaliselt probleeme.