Maailm TAANI DILEMMA: mida teha terroristi nelja-aastase tütrega? Greete Kõrvits , täna 17:52 Jaga: M

KODUMAATA VÕI EMATA: Tõtt-öelda ei soovi riigid kurdide laagrites istuvaid peresid tagasi tuua. Äärmisel juhul ainult lapsi ilma emadeta. (Illustreeriv foto.) Foto: AFP/Scanpix

Taani võttis hiljuti vastu kaks väga tähtsat otsust: esiteks muuta kodanikuks saamine keerulisemaks ning teiseks maailmas veelgi rohkem tähelepanu pälvinud järeldus, et Süüria pealinn Damaskus on pagulaste tagasisaatmiseks piisavalt ohutu. Kõik raporti koostamises osalenud eksperdid peale ühe on juba teada andnud, et ei nõustu valitsuse tõlgendusega. Ainus allikas, kes leiab, et saatke muidugi rahvas tagasi, on üks Süüria diktaatori Bashar al-Assadi armee kindral.