Juhtkiri | Kas Isamaa e-hääletus oli aus? 

Pärast seda, kui erakonna Isamaa volikogu otsustas e-hääletuse teel, et eestseisuse volitusi pikendatakse aasta võrra, on parteijuht Helir-Valdor Seeder võidurõõmsalt tõdenud, et hääletustulemus – 87% 1159 osalejast olid poolt – tõendab, et olemasoleva juhatuse jätkamist vaidlustanud Parempoolsed on pelgalt väike kärarikas vähemus.