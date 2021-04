USA turistidel võib avaneda suvel taas võimalus Euroopasse reisida 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas New York Timesile, et kuna ameeriklased kasutavad Euroopa ravimiameti heakskiidetud vaktsiine, aitab see kaasa vaba liikumise ja reisimise taastamisele Euroopa Liitu. Von der Leyen ütles, et mistahes piirangute leevendamine sõltub eelkõige siiski epidemioloogilisest olukorrast, ent kui olukord paraneb Ameerikas, siis loodetavasti juhtub sama ka Euroopa Liidus. Mingit kindlat ajakava sakslanna ei avaldanud.

Ameerika Ühendriigid keelavad jätkuvalt sissepääsu Euroopa Liidu ja Suurbritannia puhkusereisijatele. Ise taunivad USA võimud praeguse seisuga reisimist umbes 80% maailma riikidesse. Ehkki teadaolevalt on laual olnud mitmeid soovitusi piirangute vähendamiseks, pole seni midagi kindlat avaldatud.