Lihula tulistaja kaitsja: kurvad tagajärjed jäänuks ära, kui mootorrattur poleks Tarrastele järgnenud 

Mikk Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa. Foto: Martin Ahven

Esmaspäevasel kohtuistungil avaldas prokurör Gardi Anderson, et vähim, mida kohus Lihula tragöödias kannatanute heaks teha saab, on mõista kaks inimest tapnud Mikk Tarraste eluks ajaks trellide taha. „Ma loodan väga, et sel inimesel on julgust olla nii palju mees, et võtta vastu maksimaalne võimalik karistus,“ lausus üks kannatanutest, kelle sõnul ei ole Tarraste suutnud nende ees tänase päevani vabandust paluda. „Kirja pandud ja ajakirjandusse läkitatud diktaat ei näita siirast kahetsust.“