INDIA KOROONAMÖLL: Eesti eksperdi arvates on viiruse plahvatusliku leviku põhjuseks pigem muretu suhtumine, mitte uus tüvi  

Olukord Indias pole sugugi kiita. Delhis on haiglad pungil patsiente täis ja uusi abivajajaid enam vastu ei võeta – ravivõimaluste pakkumine pole lihtsalt võimalik. Mõne haigla ette tänavatele on kogunenud suur rahvamass, mis koosneb enamjaolt haigetest, ent ka nende lähedastest, kes ametnikelt lausa põlvili paludes abi nõuavad. Mitmes raviasutuses on lõppenud ka hapnikuvarud, mis on otseselt põhjustanud paljude inimeste surma. Kuna testimisvõimekus ei suuda olukorraga kaasas käia, võib oletada, et nakatunuid on riigis tunduvalt rohkem kui järeldub avaldatud statistikast.