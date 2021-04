Eesti uudised Seeder Isamaa valimispettusest: „See ei vähenda ega tee kuidagi hääletust illegaalseks.“ Marvel Riik , täna 12:32 Jaga: M

Helir-Valdor Seeder. Foto: Merilin Ulm

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei näe probleemi, et e-hääletus, millega pikendati praeguse juhi ja juhtkonna volitusi, on pettusemaiguga. Õhtuleht avastas, et hääletuses oli gigantne turvaauk, mistõttu sai hääletada ka nende eest, kes tegelikult sellest osa ei võtnud. „Ma ei näe küll traagikat, isegi kui see [nii] on,“ ütles Seeder.