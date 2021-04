Poliitika VALIMISPETTUS! “Mina pole kindlasti hääletanud!” Isamaa juhatust toetasid inimesed, kes enda teada hääletusel ei osalenudki Priit Pärnapuu, Kadri Kuulpak, Dannar Leitmaa, Marvel Riik , täna 12:00 Jaga: M

TAHTLIKULT VÕI TAHTMATULT? Isamaa korraldas Helir-Valdor Seederi toetuseks hääletuse moel, kus pettus hüüdis juba tulles. Foto: Robin Roots

„Suisa 87% hääletanutest toetas juhatuse volituste pikendamist,“ kuulutas Isamaa juht Helir-Valdor Seeder nädalavahetusel. Sellise tulemuse andis Isamaa liikmete seas antud hääletus, kust Seeder vajas vähemalt veel aasta erakonna juhina jätkamiseks toetust. Õhtuleht avastas Isamaa hääletuselt turvaaugu, mis on nii gigantne, et raske uskuda selle juhuslikkuses. Ja kõigest lühikese otsingu järel leidsime ridamisi inimesi, kes on Isamaa andmeil juhatuse volituste pikendamist toetanud, kuid nad ise ei tea sellest mitte midagi.