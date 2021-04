Kaja Kallas: ma pole veel harjunud mõttega, et olen peaminister 

"See on töö, mille ma sain keset kõige suuremat kriisi ja seal on väga palju väljakutseid. Kui mõtlete, kas ma olen harjunud selle mõttega, et ma seda ametikohta täidan, siis ei ole," vastas Kaja Kallas "Vikerhommiku" saatejuhi küsimusele, kas ta on juba harjunud olema peaminister ja kas see on ka hirmutav.

Ta lisas, et absoluutset võimu tänavpäeval valitsuse tasandil pole ning viitas Moisés Naími kirjutatud raamatule "Võimu lõpp"("The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't What It Used To Be" ), kus ta näitab, et tänapäeva võimukandjatel on palju vähem võimu kui vanasti, sest väikesed grupid suudavad suuri protsesse n-ö. pantvangi võtta. "Nad on alati millegi vastu, aga on väga kõvahäälsed ja saavad palju tähelepanu."