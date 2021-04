Prokurör hindab Lihula tapja sõnu: eneseõigustus ja valed

Esmaspäevasel istungil enam ühtki uut detaili ei avaldatud: prokurör Anderson palus tsiviilhagid kogusummas ligi 300 000 eurot Tarrastelt kannatanute kasuks täies ulatuses välja mõista ning jätta tema kanda ka menetluskulud – välja arvatud 1100 eurot ekspertiiside eest.

"Mis on pildil valesti?" küsis Anderson ja mängis saalis ette lõigu 5. aprilli istungi Tarraste sõnavõtust. Sellest kuuldub, kuidas Tarraste ütles, et temal on palju lihtsam kui kannatanutel istuda kohtusaalis ja vaadata videoid 6. juuni sündmustest. „Midagi peab olema ikka väga valesti, kui süüdistataval on saalis lihtsam istuda kui kannatanutel ja vaadata enda kätetööd,“ tõdes Anderson.

Tarraste juhtis oma tegevust

„Seis, tulistan!“ – Tarraste on öelnud, et just nii karjus talle mootorrattur Virgot Rägastik. Ja kuna Tarraste ei näinud Rägastiku käsi, tundis ta ohtu oma elule ja avas ratturi suunas tule. Prokurör pidas Tarraste ütlust ebausaldusväärseks, sest kõik tunnistajad on kohtus kinnitanud, et Tarraste väide ei päde.

„Mootorrattur polnud pahatahtlik ega agressiivselt meelestatud. Plaan õigusrikkuja kinni pidada tundus enamusele vastuvõetav. Eesmärk oli, et Tarraste ei teeks endale ega kellelegi liiga. Mootorattur ei teinud ühtki liigutust. Kõik tunnistajad kinnitasid, et ta ei hüüdnud Tarrastele midagi, vaid hoiatas neid, et Tarrastel on relv,“ sõnas Anderson. Selleks hetkeks oli esimene lask ratturi pihta juba tehtud.

Kokku tulistas Tarraste mootorratturit kolm korda: ühel korral jalga ning kahel korral peapiirkonda. Viimase, ekspertide hinnangul lähilasu tegi Tarraste sealjuures ajal, mil mootorrattur lebas juba selili kraavis. „Ei oma tähtsust, kas Tarraste nägi mootorratturi käsi või mitte, ta tahtis tappa inimest,“ ütles Anderson.