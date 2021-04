Süüasi prokuratuuris: linnapea Kõlvart toetab kahtlusaluse haiglajuhi ametisolekut 

Ralf Allikvee kolmeaastane ametiaeg lõpeb mais ning Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) nõukogu viis läbi konkurssi haiglale uue juhatuse esimehe leidmiseks. Konkursiga uut juhti ei leitud, mistõttu jätkatakse uue esimehe leidmist läbi sihtotsingu. „Enne uue haiglajuhi leidmist või ametisse asumist ei tohi kriisi ajal tekitada haigla juhtimises veel täiendavaid pingeid,“ sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kelle kinnitusel on koroonalaine ajal, kui haigla töötab väga suure ülekoormusega ning on sunnitud oluliselt oma tööd ümber korraldama, et tagada plaanilise ravi arvelt täiendavaid voodikohti raskelt haigestunud koroonapatsinetidele, vaja haigla juhtimisel kompetentsi, kogemust ja meeskonna toetust. „Süüasja prokuratuuri jõudmine ei ole neid asjaolusid muutnud. Seetõttu pean õigeks, et dr Ralf Allikvee jätkab ametis kuni uue juhatuse esimehe ametisse astumiseni,“ ütles Kõlvart.

Allikvee ja kaks arsti on saanud ERR teatel kahtlustuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses ning arstidele ja haigla sekretärile esitati kahtlustus ka altkäemaksu võtmises. Kahtlustuse järgi soositi ühe meditsiiniseadme hanget läbi viies konkreetset hankes osalenud äriühingut.