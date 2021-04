Yana Toom astus riigivastase tegevuse tõttu vahistatud aktivisti kaitseks välja ja nõuab peaprokurörilt selgitust 

Sergei Seredenko vahistati märtsi alguses kahtlustatuna riigivastases tegevuses. Riigiprokuratuuri pressisekretär Kairi Küngase kinnitusel kahtlustatakse Seredenkot Eesti vabariigi vastu tegutsemises . Küngase sõnul ei saa riigiprokuratuur kriminaalasja uurimise huvides praegu täpsemat teavet anda, on kirjutanud ERR. Viimasel ajal töötas Seredenko Maardu gümnaasiumi majahoidjana.„Sergei Seredenko on aastaid olnud aktiivne venekeelse kogukonna huvide eest võitleja ja väga paljud meie kaaskodanikud(ka mina) jagavad tema seisukohti venekeelse hariduse ja hallide passide osas. Avaliku info kohaselt pole Seredenko tegevus kunagi väljunud poliitilise aktiivsuse piiridest ja Eesti kodanikuna tegutses ta seaduste raames,“ teatab Yana Toom peaprokurör Andres Parmasele. „Seega tekitab tema kinnipidamine õigustatult pahameelt ja umbusku.

Usun, et teate minust paremini, kuidas reageerisid Seredenko kinnipidamisele paljud venekeelsed elanikud ja milliseid teooriaid seoses sellega arutatakse sotsiaalmeedias. Ma annan endale aru, et argument uurimisandmete salastatusest selle uurimise ja Eesti riigi huvides on igati kaalukas, kuid olen kindel, et antud juhul riigiprokuratuuri ja kaitsepolitseiameti vaikimine pigem kahjustab Eesti huve,“ leiab Toom.

„Kuu aja jooksul pole avalikkus saanud veenvat selgitust seoses Sergei Seredenko kinnipidamisega. See on väga halb signaal neile, kes usuvad, et Eesti on avatud õigusriik. Paljud venekeelse kogukonna esindajad näevad siin arrogantsust ja lugupidamatust,“ ütleb Toom. „Ja tõesti - pole mõeldav, et eestikeelse poliitaktivisti kinnipidamise puhul valitseks selline kõrvulukustav vaikus. Seega pöördun Teie poole tungiva palvega kiiremas korras heita valgus Sergei Seredenko kinnipidamisega seotud asjaoludele ja anda üldsusele selgeid signaale Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti nägemusest Sergei Seredenko edasise saatuse osas.“