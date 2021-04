Joosep Vimm | Keskerakond ikkagi paneb noorte rulapargi kinni? 

Kirjas on: “Linnaosa valitsus kaalub rularambi teise kohta tõstmise võimalust.” Alternatiivlahendusi selle kirjaga küll ei küsitud. Lisasin juurde ka foto postkastidesse potsatanud kirjast, et igaüks saaks ise järele vaadata, kes siis ja millest valesti aru sai. Asjas selguse loomiseks helistasin kirjas toodud telefoninumbril. Sain vastuseks, et teisaldamise mõtte puhul on juttu tervest skatepargist.

Nii nagu Õhtulehe paljastatud Põhja-Tallinna valitsuse bussi Keskerakonna kampaania jaoks kasutamisel, on ka nüüd linnaosa vanem Peeter Järvelaid pannud tanki erakonnatu ametniku. Sel korral on linnaosa vanem valimiskampaaniat tehes saamatult üritanud tuua ohvriks noored sportimishuvilised. Keskerakondlik Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, ärge üritage valedega oma käkke varjata. Valel on lühikesed jalad ja seda tõestab linnaosa vanema enda saadetud kiri must-valgel.