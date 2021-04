Juhtkiri | Väärtuspõhise poliitika kaitsel 

Kes veel kui nõukogude okupatsiooni omal nahal tunda saanud Balti vabariigid ja Tšehhi koos Slovakkiaga tunneksid paremini Venemaa poliitika olemust läbi ajaloo. Hoopis ise küsimus on, kas Venemaa diplomaate välja saatnud riikide nimekiri ainult ülalmainitutega piirdubki.

Kas tuleks pärast Tšehhi presidendi nentimist, et pole tõendeid Vene agentide viibimise kohta antud piirkonnas küsida hoopis välispoliitikaeksperdi Kadri Liiki kombel, ega Eesti arutult tormanud ole kiire reageerimisega või pidanuksime hoopis infot koguma ja teisi riike järele ootama, et Euroopa reaktsioon võimalikult ühtne oleks? Viimase variandi korral oleks oht, et asjad jäävad venima ja reageeringuid ei tulegi.

Julgeolekueksperdi Eerik-Niiles Krossi toodud võrdlus kõneleb iseenda eest - kui pärast mürgirünnakut Suurbritannias saadeti välja kokku 300 Vene diplomaati, siis samuti NATOsse kuuluva Tšehhi puhul seni vaid 30. Kui aga ka pärast Tšehhi ja Slovakkia ning Balti riikide otsuseid teistelt samme asjasse selguse toomisel ei järgne, oleks tegu alarmeeriva näitega Euroopa topeltstandardeist, kus Ida-Euroopas toimuv on vähemväärtuslikum lääne vanade demokraatiate huvidest.

Ukraina puhul lääs vähemalt sõnades avaldas neile toetust, kui Vene väed koondusid nende piiri taha, aga me ei tea, millised oleksid olnud lääneriikide tegelikud reageeringud konflikti puhkedes. Küll aga saime äsja kinnitust, et järjekindel oma asja vankumatu ajamine on tulemuslik, kui USA president esmakordselt kinnitas Türgi ettearvatava pahameele kiuste, et 106 aastat tagasi toimunud miljoni armeenlaste tapmine oli genotsiid.