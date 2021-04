ÕL VIDEO | Endine eluaegne vang Oleg Pjatnitski: „Inimene tuli ja tellis mõrva. Ma olin nõus.“

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium otsustas tänavu märtsis lasta tingimisi vabadusse eluks ajaks vangi mõistetud Oleg Pjatnitski (61), kes on viibinud trellide taga 38 aastat. Tingimisi vabastamisega määras kohus Pjatnitskile seitse aastat kestva katseaja ja lisakontrollinõuded, mille järgi peab ta elama kindlaks määratud aadressil – Lootuse külas – ja täitma kriminaalhooldaja seatud tingimusi. Õhtuleht kohtub Pjatnitskiga nädal pärast tema vabastamist. Lootuse külas tervitab meid rõõmsameelne mees, kes palju naeratab. On raske uskuda, et tegu on inimesega, kes tunnistati süüdi vanglas toime pandud mõrvas, röövimises ja vägistamises ning keda on karistatud surmanuhtlusega. President Lennart Meri 1993. aasta 5. märtsi otsusega asendati see eluaegse vabadusekaotusega kinnises vanglas.