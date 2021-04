Miljard vaktsineeritut, aga koroonapandeemia pigem ägeneb 

New York Times väidab, et India näitab nii nakatunute kui koroonasurmade arvu neli-viis korda väiksemana kui need tegelikult on. Ka president Joe Bideni administratsioon teatas, et on India olukorra pärast sügavas mures, kui pühapäevane nakatumisnumber oli seal 349 691, taas suurem kui laupäeval, ja Delhi ning mitme teise suurlinna haiglad saatsid patsiente ukselt tagasi, sest nende vaevuste vähendamiseks ei jätku hapnikku. Ainuüksi Delhi Jaipur Goldeni haiglas suri ööl vastu pühapäeva hapnikupuuduse tõttu 20 inimest, kuigi valitsus oli juba reedel lubanud saata 3,6 tonni hapnikku.