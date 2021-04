Aprilli viimane nädal viib miinuskraadidega volbriöösse 

Tuul puhub öösel läänest ja loodest, päeval põhjakaarest, on mandril mõõdukas, saartel ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud 15, vastu Läänemerd 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 3, päeval 2 kuni 7 kraadi.



Teisipäeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja tõusva õhurõhu foonil jäävad sajuhood nõrgemaks ja harvemaks. Tuul puhub loodest ja põhjast ning jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 4, päeval 3 kuni 8 kraadi.



Kolmapäeval ja neljapäeval jääb Eesti mitme rõhuala piirimaile. Ilm on rahulik ning kohatiste vihma- lörtsihoogudega. Öösiti on enam selgemat taevast ja õhutemperatuur langeb -3 kuni 2 kraadini, päeval tõuseb 5 kuni 10 soojakraadinid.



Reedel tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 2, päeval tõuseb 6 kuni 11 soojakraadinid.