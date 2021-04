Eesti uudised Viirust rohkem, hirmu vähem: gümnaasiumilõpetajad ei jäta riigieksameid vahele Asso Ladva , täna 12:17 Jaga: M

EESTI KEELE EKSAM ON POPP: Hoolimata vabatahtlikkusest tuli suurem osa abiturientidest sel nädalal siiski eesti keele riigieksamit tegema. Foto: Aldo Luud

„Meie koolis tegid eesti keele eksami kõik, sada protsenti. Matemaatikaeksamist rääkides ma lippu nii kõrgel ei saa hoida, sest kaks või kolm noort tahaksid sellest loobuda. See võib näida korrutamisena ja trafaretsena, aga me tõesti julgustame kõiki tegema riigieksameid ja vestleme kahtlejatega personaalselt, et nad teeksid need rahuliku südame ja närviga praegu ära,“ ütleb Valga gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa.