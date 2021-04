Mallorcal vahistati 22 inimest nakatanud koroonapositiivne 

Väidetavalt on ta Mallorcal oma töökohas ringi käinud, maski maha tõmbanud, köhinud ja öelnud kolleegidele, et kavatseb neid nakatada, vahendab BBC.

Viis kolleegi ja kolm jõusaali külastajat said hiljem positiivse tulemuse. Positiivse tulemuse said veel 14 inimest - nakatunute pereliikmed, sealhulgas kolm üheaastast last.