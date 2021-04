Aasta ema ähvardas kasulapsel noku maha lõigata ning lõi teda jalaga munadesse. Naisliit võttis Kobinalt ära temale omistatud Aasta ema tiitli

Tunnistaja sõnul oli Kobin ostnud ühele noorematele poistest mobiiltelefoni, aga ei lubanud poisil seda kasutada ja ähvardas: „Mäletan, et Karl* ütles mulle, et Kobin oli talle öelnud, et kui ta veel oma telefoni võtab, siis Malle lõikab tal noku maha.”

Noormees nägi pealt, kuidas Karl jooksis temast ühel suvel mööda ja hoidis endal kahe jala vahelt kinni „nii, nagu poisid hoiavad, kui keegi neid munadesse lööb”.

„Kui ta maha rahunes, siis ütles mulle, et Kobin lõi teda jalaga munadesse," tunnistas poiss kohtus, et Kobin tahtis teda lüüa jalaga tagumikku, aga poiss põikas eest ära, misjärel tabas Kobini jalg teda munadesse.”

Kui poisid näppasid Kobinalt sigarette, siis karistuseks pidi kumbki poiss ühe paki sigarette korraga ära tõmbama.

Refereeritud loo täistekst Eesti Päevalehes.

Eesti Naisliit: Lapsevanem ei tohi olla vägivaldne

Eesti Naisliit teatab, et on Malle Kobinilt talle 2013. aastal omistatud Aasta ema tiitli 9. aprillil 2021 ära võtnud ning mõistab hukka igasuguse laste väärkohtlemise ja perevägivalla. Naisliit rõhutab, et ükski võim ei ole kuritarvitamiseks.