India ägab üha suureneva nakatunute arvu all, suri rekordarv inimesi 

Briti väljaande The Guardian andmete järgi on India haiglates suur puudus hapnikuaparaatidest ning sealsed arstid on selle murega ka valitsuse poole pöördunud. Olukord ei ole ka parem teistes riikides, kus koroonaviiruse levik on jätkuvalt hoogu kogumas. Jaapani peaminister Yoshihide Suga teatas reedel, et pühapäevast alates on mitmes piirkonnas kehtestatud uued piirangud, et koroonaviiruse levikut pidurdada.