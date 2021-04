GALERII | Täna jätkusid üle nädala kadunud olnud Kareli otsingud 

Otsijate üleskutse on: "Palun tulge võimalikult paljud kohale, kellel on võimalus. Kohal on politsei koos välijuhiga ning kindlasti ka SA Kadunud otsingurühm. Kohtumispaik on Haapsalu mnt ääres, kui Tallinna poolt tulla Turba suunas, siis sõita Turbast mööda ja siis üsna kohe on näha tee ääres seisvaid autosid (26. kilomeetri post). Arvestage, et täna on kehvema poolne ilm, valige riideid hoolikalt, kindlasti võtta kaasa helkurvest ja kummikud. Suured tänud kõigile!"