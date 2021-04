Koroonaviiruse tüsistustesse surnud küberkaitsejuhi sõber: „Ta oli noortele heaks eeskujuks, oskas selgitada keerulisi kaitsevaldkonna teemasid.“  

Eesti NATO ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok oli nii Eesti NATO ühingu (EATA) liige kui ka programmi „Sinu riigi kaitse“ koostööpartner. „Tema abiga saime NATOt ja EATAt tutvustada paljudele Ida-Virumaa noortele. Eredalt on meeles ka meie ühine sportlik koostööprojekt Maardu noortele. Koos liitlastega mängisime jalgpalli,“ lausub Mulenok. Tema sõnul oli Grigori noortele heaks eeskujuks. Ta oskas nendes huvi tekitada ning neile keerulisi kaitsevaldkonnaga seotud teemasid selgitada. „Eesti NATO ühingu liikmeskond jääb Grigorit meenutama aktiivse ja rõõmsameelse riigikaitsesse panustajana,“ sõnab ta. Ajakirjanik ja Eesti idapartnerluse keskuse peaekspert Artur Aukon ütleb, et nad olid sõbrad juba aastaid. „Grigori oli alati rõõmsameelne, terava mõttega ja oskas näha maailma värske pilguga. Saime temaga tuttavaks peale Ukraina sündmusi vist. Krimmi annekteerimine oli nii minu kui ka tema jaoks tõeliseks šokiks. Hakkasime mõtlema, kuidas võiks Ukraina sõpru toetada,“ lausub ta ning lisab, et hiljem sai mõte ka teoks. „Mõnus aeg oli, vaatamata tõesti raskele olukorrale. Kusjuures ta panustas aktiivselt ka Eesti julgeoleku tõstmisse. Tal oli terve hulk projekte Ida-Viru koolidega, mille raames rääkis ta noorukitele kaitseväe ja kaitseliidu tähtsusest, valeinfoga seotud ohtudest, meediatarkusest ja muust sellisest. Ja mis on kõige tähtsam, ta oli kogu aeg valmis inimestega suhtlema ja neid aitama,“ ütleb Aukon.