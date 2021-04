Krimi Keilas kadunud 87aastane Maria on leitud! Toimetas Annika Erg , täna 09:36 Jaga: M

Politsei palus avalikkuse kaasabi, et leida Keilas asuvast hooldekodust lahkunud 87aastane Maria. Laupäeval on politseil häid uudiseid, sest naine on leitud!