Arvatakse, et... 

See pole päris tõsi, sest enamik kaslasi võtab vanni meelsasti ja pikalt. Kui kaslastel on võimalus, siis jahivad nad ka kalu ja teisi vee-elanikke. Head ujujad on eelkõige tiigrid, kes suudavad ületada ka 100 meetri laiuse jõe, saak hammaste vahel. Kodukassidest peavad veest lugu siiski vähesed.