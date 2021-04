RIKASTE RIIKIDE ISEKUS: vaktsiini mahategemine õõnestab vaeste kaitsmist 

Kongo demokraatlikus vabariigis seisavad abi korras saadud 1,7 miljonit AstraZeneca doosi laos, kirjutab The New York Timesi ajakirjanik B. Mueller. Aafrika Liidu vaktsineerimiskoordinaator Ayoade Alakija kurdab, et rahvusvahelise abiprogrammi „Covax“ käigus saadud vaktsiinid on vaid esimene samm kaitsepookimise pikal ja keerulisel teel.