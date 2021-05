Miks on oluline enne laenu võtmist seda teiste pakkumistega võrrelda? 

Paljudele pakub koroonakriis isegi erakordset võimalust puhverfondi loomiseks. Sinna võib koguneda märkamatult raha nii puhkuste, riiete, kütuse kui ka hobide pealt kokku hoides. Üha enam on inimeste väljaminekud suunatud enda ümber asuva keskkonna parandamise ja uuendamise peale. Näiteks on fookus kodu remontimisel, haljastustöödel ja ka nutividinatel.

Meie eesmärk on teha nii, et inimestel oleks mugav ka koroonakriisi ajal – aitame, kui puudub kokkupuude erinevate laenupakkujatega Eesti turul. Miks kulutada päevi otsides parimat finantseeringut, kui seda võib teha mõne minutiga? Ja seda kõike täiesti tasuta. Oleme koondanud erinevad Eesti pangad ja finantsasutused ühe katuse alla, kus kliendil on võimalik leida eriti hõlpsasti oma tingimustele see õige!