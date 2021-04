Vangistatud Aleksei Navalnõi lõpetas pika näljastreigi 

Navalnõi sõnas Instagrami postituses, et järgib oma toetajate ja arstide nõuandeid ja lõpetab näljastreigi, mis kestis üle kolme nädala. Arstid hoiatasid Navalnõid, et ta võib peagi surra, kui ta jätkab vanglakoloonias söögist keeldumist.

„Arstid, keda ma täielikult usaldan tegid eile [neljapäeval] avalduse, et me oleme saavutanud piisavalt, et näljastreik lõpetada. Ja ausalt öeldes, nende sõnad, et „varsti pole kedagi, keda ravida“... vajavad tähelepanu,“ kirjutas Navalnõi sotsiaalmeedias.