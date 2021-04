VIDEO: Stefan võttis vastu põneva väljakutse Huaweilt 

Stefanile antud challenge oli lihtne: uued Huawei FreeBuds 4i kõrvaklapid tuli pähe panna juba hommikul ning kanda vahetpidamata 10 tundi järjest. Stefan võttis väljakutse põnevusega vastu: „Kasutan kõrvaklappe muidugi iga päev, aga ma ei ole kunagi mõelnud, kui kaua ma neid igapäevaselt kasutan. Mulle pakkus huvi, kas aku tõesti peab 10 tundi järjest vastu. Teiseks tahtsin katsetada, kui lihtne ja mugav on nende kõrvaklappide puhul lülituda ümber kahe režiimi vahel – helisummutuse funktsioonist teadlikkuse režiimile ja tagasi.“

Muusik Stefan Airapetjan on tegus ja töine hoolimata sellest, et kontserte ei toimu. Tekkinud vaba aega kasutab Stefan nii uue muusika loomiseks kui ka sportimiseks. Päeva jooksul, mil kõrvaklappe tuli testida, seisis Stefanil ees mitu asjaajamist linnas, videokõne manageriga, laulu salvestamine stuudios ning päeva lõpetuseks oli plaan veidi värskes õhus sporti teha.

Stefani sõnul kasutab ta kõrvaklappe ka kodus üsna tihti: „Kuna minu armas elukaaslane töötab samuti kodus, siis ei taha ma teda segada kõlaritest muusika kuulamisega, aga mulle meeldib päeva hea muusikaga alustada, mistõttu on kõrvaklapid loogiline lahendus.“ Kõige rohkem oli Stefan vaimustuses helisummutuse funktsiooni võimekuses: „Ma sattusin Telliskivi kvartali juures kõndima kaubarongi lähedal ja mul avanes võimalus testida,kuidas Active Noise Cancellation režiim summutas isegi selle müra. Aga loomulikult on enda ja kaasliiklejate ohutust silmas pidades väga tähtis olla ümbritsevaga kursis, mistõttu lülitasin tänaval liigeldes sisse hoopis Awareness Mode’i. See režiim lubab ümbritsevatel helidel kõrvaklappidest läbi kosta ja nii saan ma näiteks tänaval tuttavaga kohtudes juttu rääkida ilma kõrvaklappe peast võtmata,“ räägib Stefan.

Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab, et kaasaegsete kõrvaklappide väljatöötamisel on arvestatud kandja mitmesuguste vajadustega: „Eks meil kõigil on vahel soov end ümbritsevast mürast välja lülitada ja nautida oma lemmikmuusikat või pidada segamatult kõnesid. Aga kiire elutempo juures on kandjal vaja mugavalt ühest režiimist teise ümber lülituda, et vajadusel suhelda inimestega enda kõrval. Ka liiklusohutuse mõttes on tähtis, et inimene kuuleks ümbritsevaid helisid. Seetõttu piisabki Huawei FreeBuds 4i puhul vaid lihtsast vajutusest kõrvaklappidele, et muuta helisummutuse režiimi.“

Lärmakas keskkonnas, nagu näiteks pargis, võib telefoniga helistamiseks helisummutuse režiimi julgelt sisse lülitada, et segamatult rääkida. Stefan kasutas sooja kevadilma selleks, et pidada väljas mitu olulist kõnet ja videokoosolekut oma manageriga. „Kõrvaklapid on tänapäeval juba palju enamat, kui lihtsalt muusika kuulamise vahend – see on tööriist, et segamatult suhelda. Ma võin ükskõik kui lärmakas keskkonnas viibida ja ikka tunda end justkui koduses vaikuses,“ kirjeldab Stefan oma kogemust.

Lisaks kvaliteetsele helisummutusele erinevad Mishina sõnul juhtmetega ja juhtmevabade kõrvaklappide kasutuskogemus üksteisest veelgi. „Vanasti, kui kasutasime veel juhtmetega kõrvaklappe, siis võis vajadusel kerge käeliigutusega ühe klapi peast võtta, et kuulata ümbritsevat heli muretsemata, et see kõrvaklapp maha kukub ja ära kaob. Aga juhtmevabade klappide puhul tekib üht klappi korraks peast võttes kohe küsimus, et kuhu see siis panna? Lihtsalt taskusse või kotti pistes on oht, et seda ei leia enam nii lihtsasti üles,“ kirjeldab Mishina probleemi. „Seega lisasimegi uutele Huawei FreeBuds 4i kõrvaklappidele Awareness Mode’i, mis võimaldab ühe lihtsa liigutusega mürasummutuse funktsiooni välja lülitada – nii kuuleb kandja ideaalselt kõike, mis tema ümber toimub, ega pea kõrvaklappi kõrvast välja võtma ja muretsema selle kadumise pärast,“ kinnitab Mishina.