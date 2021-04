Nädala tipud | Liiga agar avanemisplaan? 

Isamaa eestseisuselt heakskiidu saanud arutelukultuuri hea tava soosib enesetsensuuri, sest koduerakonna avaliku kritiseerimise ja meedias siseinfo avalikustamise eest võib liiget ähvardada parteist väljaheitmine. Kas ei anna see mitte eelist võimulolijaile, kel on vastaste torkeid erakonna siselistis lihtsam ignoreerida ning tõlgendada (ja karistada) võimule pürgijate põhjendatud kriitikat kui erakonna maine kahjustamist? Seejuures on avalik võimuvõitlus viimasel ajal vaat et ainus, mis on takistanud valimiskünnise piiril oleva reitinguga opositsioonierakonnal unustusehõlma vajumast.