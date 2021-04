Georg Malvius | Karisma ehk Kuidas köita inimesi? 

Sain paar päeva tagasi e-kirja, kus mulle tehti kompliment mu tugeva karisma eest! See pani mind mõtlema, mis karisma on ning miks meie arvates mõnel seda on, teisel aga mitte.

Sõna „karisma“ on pärit kreeka keelest, kus kharisma tähendab tasuta antud teenet või armuandi. Seda mainitakse nii vanas kui ka uues testamendis, kus Paulus viitab mitmel korral karismale. Paljud ristiusku inimesed räägivad Jeesus Kristuse karismast.

XIX sajandi teoloogias kitseneb see väljend „tavatuks andeks – isiklikuks karismaks, mis kätkeb ligitõmbavust või sarmi“ ning oldi ühel nõul, et karisma on erakordne vägi, mis on tavainimesele kättesaamatu.