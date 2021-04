Jaanus Järs | Apoliitiline pühapäev 

Kõndisin metsa hernekeppe koguma. Need oli võsa alla trimmitud, korjasin, silusin ja teritasin. Mitte et mul herned juba külvatud oleks, aga hernepeenar on ometi üks kindel asi muutlikus maailmas. See tuleb niikuinii, valitsuse otsustest hoolimata. Hernekepimatkal kuulasin pöialpoisse, sinitihaseid, vainu- ja laulurästast, hanesid, käblikut, porri, metskurvitsat ja sookurgi. Nägin kiivitajaid põldude ja haigruid tiigi kohal.