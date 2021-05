OSALE KONKURSIL | Näita meile, mida valmistad Hortexi kvaliteetsetest köögiviljadest ja võida hinnalisi auhindu! 

Kuna sügisest kevadeni on poelettidel värske toodangu valik kesisem, on just siis parim aeg külmutatud vilju tarbida. Pea meeles ka seda, et külmutatud juur- ja puuviljades ei ole vaja säilitusaineid ega lisaaineid.

Hortexi külmutatud köögiviljad on ideaalsed nii suppidesse, praadidesse, hautistesse, pastadesse kui ka vokitoitudesse. Külmutatud puuviljad passivad ideaalselt smuutidesse, pudru peale või magustoitu. Igal nutikal perenaisel on vähemalt mõni pakk sügavkülmas – lisaks valmistamise kiirusele on boonuseks ka see, et korraga ei ole vaja nii palju erinevaid köögi- ja puuvilju osta ning lõikuda. Külmutatud köögi- ja puuviljad on enamasti juba väikesteks kuubikuteks lõigutud.