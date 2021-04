KES EES, SEE MEES! KredExi rahasüstid saavad need, kel kiirem internet 

KredExit tutvustatakse kodulehel kui majandusministeeriumi loodud sihtasutust, mille eesmärk on pakkuda maailma parimatel praktikatel põhinevaid finantslahendusi nii ettevõtetel, kohalike omavalitsustele kui ka eraisikutele. Üks selline lahendus on eraisikutele mõeldud väikeelamute rekonstrueerimistoetus, mis võimaldab kergendada kulusid elamute energiatõhusamaks kõpitsemisel. Ja neid koduomanikke, kes tahavad energiasäästus teha kvaliteetset hüpet ülespoole, on jalaga segada.