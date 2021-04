Varas tagastas ekslikult näpatud koroonavaktsiinid: „Vabandust, ma ei teadnud.“ 

Hiljem saabus kohaliku politseijaoskonna kõrval asuva teemaja ette mootorrattaga mees, kes jättis maha vaktsiine sisaldanud koti. Ta ütles kioski leti taga seisnud inimestele, et pakis on toit politseiametnikele ja sõitis ise minema. Vaktsiinipudelite kõrvalt leidsid politseinikud kirjakese, kus varas avaldas kahetsust, et pani pihta hädavajalikud koroonavaktsiinid. „Vabandust, ma ei teadnud, et need olid Covidi vaktsiinid,“ kirjutas röövel.