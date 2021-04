VÕIDUPÜHA OOTUSES! Sillamäel ässitatakse lendlehtedega rahvast Isamaa kaitsele 

„Eesti rahvas! EV parlament K.Kallase valitsuse algatusel annavad 347 SE [nn NETS] seaduseelnõu võltspandeemia katte all võimu üle erafirmale ehk Maailma Tervishoiuorganisatsioonile (WHO) ning tahavad kehtestada 1. maist fašistliku režiimi! Kaitseme Isamaad!”

Kaitsepolitsei (kapo) aastaraamatutes on välja toodud, et Ida-Virumaal, sealhulgas Sillamäel on mitmel puhul püütud mõjutada elanikkonna meelsust, kuid seni eriliste tulemusteta. Krištafovitš loodab, et nii läheb ka nüüd koroonapandeemias.